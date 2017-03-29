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Запасливый приморец решил взять с собой в колонию побольше гашиша

Мужчина осужден, но может получить еще больше
Фото: skr.su Фото: skr.su
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В Приморье на скамью подсудимых скоро сядет житель Михайловского района, который 31 января 2017 года попытался пронести с собой в судебное заседание 10,5 граммов масла конопли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края. Утверждено обвинительное заключение.

По версии следствия, преступление совершено фигурантом в период, когда он являлся подсудимым по другому уголовному делу (рассматриваемому Михайловским районным судом) о преступлениях, также связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Предполагая, что 31 января ему будет вынесен обвинительный приговор с назначением за содеянное реального лишения свободы, мужчина приобрел наркотическое средство - масло каннабиса в крупном размере (10,5 гр), которое упаковал в полиэтиленовый сверток и спрятал у себя на теле.

Наркотик он планировал в колонии использовать для личного употребления.

Однако в день оглашения приговора его задержали сотрудники полиции у здания суда, спрятанное им наркотическое средство было обнаружено и изъято.

Запланированное на этот день оглашение приговора состоялось чуть позднее, суд назначил ему за предыдущие преступления 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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