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Политика и экономика

В приморской колонии наладили выпуск жидкого мыла

Последняя новинка - мыло во флаконе с дозатором
Фото: ГУФСИН Фото: ГУФСИН
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В Приморье в исправительной колонии №27 строгого режима модернизировано производство мыла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН региона. Сейчас в учреждении развивается производство жидкого мыла. Своеобразным прорывом стала наладка выпуска продукции во флаконах с дозатором. Нововведение в производственном процессе позволило расширить круг потребителей и объемы продукции.

Производство мыльной продукции в ИК-27 было освоено в 2012 году: из мыльных полуфабрикатов изготавливали хозяйственное мыло для собственных нужд. В процессе развития не просто изменился техпроцесс: для производства мыла начали перерабатывать мыльную стружку, а также был освоен выпуск новых изделий. Для этого в строй был введен цех по производству жидкой мыльной продукции и установлено современное оборудование: смеситель и емкости для разлива.

Сегодня в учреждении изготавливают автошампуни и жидкое мыло с ароматами малины, клубники, вишни и зеленого яблока. Для удобства заказчиков жидкое мыло разливают в различные емкости от 250 миллилитров до 5 литров, а автомобильные шампуни – от 5 до 200 литров. Последнее нововведение – туалетное мыло в  500-милиллитровых флаконах с дозатором. Уже выпущена партия в 10 тысяч флаконов с ароматом вишни. Новый продукт продается через магазины для осужденных, а также в кафе для осужденных и столовых для сотрудников ФСИН.

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