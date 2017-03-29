Первые выходные апреля будут дождливыми

Приморье накроет очередной циклон

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Апрель начнется в Приморье с неустойчивой погоды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу, 1 апреля, в крае местами пройдут небольшие осадки. Ночью −1…+4 °C, в горных районах до −8 °C. Днем +4…+13 °C.

В воскресенье над территорией Приморья будет перемещаться очередной циклон, поэтому осадки охватят большую территорию, интенсивность их увеличится. Температурный фон останется на уровне субботы.

Во Владивостоке в выходные дни преобладание облачной погоды, преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы +1…+3 °C, днем +6…+9 °C.