Самострой в центре Владивостока сравняли с землей

Демонтаж подошел к завершающей стадии

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Демонтаж незаконной постройки возле памятника культуры - дома Элеоноры Прей - во Владивостоке завершат к концу этой недели. Самострой сравняли с землей, подрядчик разбирает цокольный этаж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В настоящее время самовольно построенный возле объекта культурного наследия объект практически демонтирован. Подрядчик завершает работы по демонтажу стен цокольного этажа:

«Работы планируется завершить до конца этой недели, затем подрядчик приступит к планировке и благоустройству территории. Отметим, что при проведении демонтажных работ был сохранен существующий тепловой узел. Постройка конца XIX века, находящаяся в непосредственной близости от незаконного объекта, также в целости и сохранности», – отметили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства края.

Демонтажные работы заняли 38 дней, почти в 3 раза быстрее, чем определено госконтрактом (3 месяца). Снос семиэтажной незаконной постройки начался 20 февраля.