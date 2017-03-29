Видео-уроки «Полезности» научат танцевать любого

Идея создания родилась несколько лет назад

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Группа молодых танцоров Владивостока разработала уникальный образовательный интернет-проект «Полезности» — серию из более 200 видео-уроков по современным видам танца и координации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрацию Владивостока. Команда образовательного интернет-проекта состоит из 7 человек. Трое из них - школьники, участники и капитаны команд городского конкурса «Стартинейджер».

По словам куратора проекта Максима Будянского, идея создания бесплатной видео-библиотеки с базовыми знаниями о танце и хореографии для подростковых и взрослых творческих коллективов родилась несколько лет назад в рамках подготовки и развития городского конкурса танца среди школьных команд «Стартинейджер».

«Прямое общение с участниками танцевального конкурса и результаты анкетирования показали, что большая часть ребят в возрасте от 14 лет и старше получает информацию о танце и хореографии из сети интернет, а также на стихийно организованных разовых мастер-классах заезжих преподавателей, либо от неквалифицированных тренеров в коммерческих школах. - рассказывает Максим Будянский, - В таких случаях, как правило, отсутствует обязательный поурочный план занятий. Итогом такого «образования» является низкий уровень исполнительского мастерства, а также отсутствие у подростков артистической этики и дисциплины. Такое положение дел приводит к ситуации, когда молодых танцоров много, а танцевать на школьных конкурсах, городских фестивалях и праздниках некому».

Команда инициативных танцоров при поддержке управления по делам молодёжи администрации Владивостока на протяжении последних 7 лет занималась разработкой и апробацией полезного и актуального материала, который в итоге превратился в законченный образовательный проект «Полезности». Сейчас любой желающий может совершенно бесплатно ознакомиться с танцевальными уроками в сети интернет.

«Развитие творческого потенциала молодежи - одна из приоритетных задач администрации города. Проекты, которые были разработаны Максимом Будянским, реализуются при нашей поддержке на территории Владивостока уже несколько лет и являются неотъемлемой частью масштабных городских праздников. Стоит отметить, что количество участников и зрителей на открытых мероприятиях, которые проводит Максим, с каждым годом увеличивается», - рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.

Стоит отметить, что в настоящее время проект Максима Будянского «Полезности» представлен в формате серии образовательных семинаров, которые проходят в Москве, Ярославле, Иваново и Санкт-Петербурге. Семинары посещают активисты-организаторы и представители молодёжных объединений с целью обмена опытом.

Для справки. Максим Будянский – лауреат премии администрации Владивостока «Есть за что!» в области искусства и культуры, руководитель танцевальной студии «Пластик-А». В ней изучают жонглирование, актерское мастерство, ритмику и пантомиму. Развиваются также танцевальные стили - poi (холодный огонь), trash dance, liquid, glowsticking, electric boogie и boogaloo popping. Студия входит в общероссийскую ассоциацию развития иллюзорного танца и поддерживает международный социальный проект «Let’s DANCE» - серию бесплатных семинаров и видеокурсов по истории и технике танца. Команда под руководством Максима Будянского дважды становилась победителем в конкурсе грантовой поддержки от администрации Владивостока «Молодёжная инициатива» с проектом «We Can Dance» - это городской бесплатный танцевальный лекторий и проектом «Руки трюки» (бесплатное обучение жонглированию детей и взрослых).