Первые выходные апреля будут дождливыми 21:13, 29 марта Первые выходные апреля будут дождливыми
В Приморье мать-кукушку будут судить за рецидив по алиментной статье 17:06, 29 марта В Приморье мать-кукушку будут судить за рецидив по алиментной статье
Полиция предлагает изменить правила возврата водительских прав 16:37, 29 марта Полиция предлагает изменить правила возврата водительских прав
Новостная лента
Март, 29 среда
23:31
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
23:31
РИА VladNews ждет ваших новостей
23:24
На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла
22:10
Видео-уроки «Полезности» научат танцевать любого Фото
21:13
Первые выходные апреля будут дождливыми
20:27
О битве за Москву рассказали владивостокским подросткам Фото
19:37
Жестокое обращение с детьми вызывает их ускоренное взросление, - ученые
19:02
Очередное занятие в школе «Управдом» состоится сегодня
18:30
Школьников Владивостока учат юморить Фото
17:59
Запасливый приморец решил взять с собой в колонию побольше гашиша
17:48
Жителей и гостей Владивостока призывают не допускать лесных пожаров
17:33
В приморской колонии наладили выпуск жидкого мыла
17:22
Самострой в центре Владивостока сравняли с землей
17:06
В Приморье мать-кукушку будут судить за рецидив по алиментной статье
16:58
Муниципалитеты Приморья дружно нарушают противопожарную безопасность, - прокуратура
16:49
Приморец обокрал РЖД на 400 килограммов металла
16:37
Полиция предлагает изменить правила возврата водительских прав
16:37
СК РФ возбудил новое уголовное дело в отношении главы Владивостока
16:26
В Приморье насмерть сбит несовершеннолетний велосипедист Эксклюзив
16:14
Владивостокского пешехода, нарушившего ПДД, доставили в суд
16:02
Пенсия-2017: Средний размер выплаты составит 13 660 рублей
15:55
В Приморье изъят поддельный алкоголь
15:47
В Приморье полицейские задержали наркоторговца
15:42
Председателем Дальневосточного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов
15:36
Сильный рубль выгоден российским банкам
15:34
Продукты в России подешевели - до 20%
15:21
Ночью в Приморье пройдет дождь со снегом
15:09
Брошенный Yeruslan портит экологию уже в Славянке; судно снова тонет Фото
14:56
​Школьники Владивостока вместо каникул решили продолжить учиться Видео
14:37
Во Владивостоке начался долгожданный суд по делу главы "Радиоприбора" Эксклюзив
14:28
В Приморье произошло тяжелое ДТП Фото
14:16
В Приморье задержана крупная партия браконьерского краба
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4105 (44) от 29 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дед, мы к тебе приедем…
Культура в провале
Узаконить перепланировку стало проще
И шаманы били в бубны
Горожан приглашают сыграть на терменвоксе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Видео-уроки «Полезности» научат танцевать любого

Идея создания родилась несколько лет назад
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Группа молодых танцоров Владивостока разработала уникальный образовательный интернет-проект «Полезности» — серию из более 200 видео-уроков по современным видам танца и координации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрацию Владивостока. Команда образовательного интернет-проекта состоит из 7 человек. Трое из них - школьники, участники и капитаны команд городского конкурса «Стартинейджер».

По словам куратора проекта Максима Будянского, идея создания бесплатной видео-библиотеки с базовыми знаниями о танце и хореографии для подростковых и взрослых творческих коллективов родилась несколько лет назад в рамках подготовки и развития городского конкурса танца среди школьных команд «Стартинейджер».

«Прямое общение с участниками танцевального конкурса и результаты анкетирования показали, что большая часть ребят в возрасте от 14 лет и старше получает информацию о танце и хореографии из сети интернет, а также на стихийно организованных разовых мастер-классах заезжих преподавателей, либо от неквалифицированных тренеров в коммерческих школах. - рассказывает Максим Будянский, - В таких случаях, как правило, отсутствует обязательный поурочный план занятий. Итогом такого «образования» является низкий уровень исполнительского мастерства, а также отсутствие у подростков артистической этики и дисциплины. Такое положение дел приводит к ситуации, когда молодых танцоров много, а танцевать на школьных конкурсах, городских фестивалях и праздниках некому».

Команда инициативных танцоров при поддержке управления по делам молодёжи администрации Владивостока на протяжении последних 7 лет занималась разработкой и апробацией полезного и актуального материала, который в итоге превратился в законченный образовательный проект «Полезности». Сейчас любой желающий может совершенно бесплатно ознакомиться с танцевальными уроками в сети интернет.

«Развитие творческого потенциала молодежи - одна из приоритетных задач администрации города. Проекты, которые были разработаны Максимом Будянским, реализуются при нашей поддержке на территории Владивостока уже несколько лет и являются неотъемлемой частью масштабных городских праздников. Стоит отметить, что количество участников и зрителей на открытых мероприятиях, которые проводит Максим, с каждым годом увеличивается», - рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.

Стоит отметить, что в настоящее время проект Максима Будянского «Полезности» представлен в формате серии образовательных семинаров, которые проходят в Москве, Ярославле, Иваново и Санкт-Петербурге. Семинары посещают активисты-организаторы и представители молодёжных объединений с целью обмена опытом.

Для справки. Максим Будянский – лауреат премии администрации Владивостока «Есть за что!» в области искусства и культуры, руководитель танцевальной студии «Пластик-А». В ней изучают жонглирование, актерское мастерство, ритмику и пантомиму. Развиваются также танцевальные стили - poi (холодный огонь), trash dance, liquid, glowsticking, electric boogie и boogaloo popping. Студия входит в общероссийскую ассоциацию развития иллюзорного танца и поддерживает международный социальный проект «Let’s DANCE» - серию бесплатных семинаров и видеокурсов по истории и технике танца. Команда под руководством Максима Будянского дважды становилась победителем в конкурсе грантовой поддержки от администрации Владивостока «Молодёжная инициатива» с проектом «We Can Dance» - это городской бесплатный танцевальный лекторий и проектом «Руки трюки» (бесплатное обучение жонглированию детей и взрослых).

comments powered by Disqus
Похожие новости
Первые выходные апреля будут дождливыми
21:13, 29 марта 2017 Первые выходные апреля будут дождливыми

Приморье накроет очередной циклон

О битве за Москву рассказали владивостокским подросткам
20:27, 29 марта 2017 О битве за Москву рассказали владивостокским подросткам

В клубе "Антресоль" встречи проходят несколько раз в месяц

Жестокое обращение с детьми вызывает их ускоренное взросление, - ученые
19:37, 29 марта 2017 Жестокое обращение с детьми вызывает их ускоренное взросление, - ученые

Это дорого будет стоить человеку в будущем

Очередное занятие в школе «Управдом» состоится сегодня
19:02, 29 марта 2017 Очередное занятие в школе «Управдом» состоится сегодня

Как провести субботник и оформить порубочный талон?

Школьников Владивостока учат юморить
18:30, 29 марта 2017 Школьников Владивостока учат юморить

С момента открытия в ней уже прошло множество мероприятий

Жителей и гостей Владивостока призывают не допускать лесных пожаров
17:48, 29 марта 2017 Жителей и гостей Владивостока призывают не допускать лесных пожаров

Памятка

Самострой в центре Владивостока сравняли с землей
17:22, 29 марта 2017 Самострой в центре Владивостока сравняли с землей

Демонтаж подошел к завершающей стадии