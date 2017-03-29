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Дело Пушкарёва

СК РФ возбудил новое уголовное дело в отношении главы Владивостока

Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на СУ СК РФ.

По версии следствия, следствия, в период с 2009 по 2016 годы Игорь Пушкарев, занимая пост главы города, обеспечил приобретение строительных материалов подведомственным администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в подконтрольных его близким родственникам обществах, входящих в группу компаний «Востокцемент». При этом МУПВ «Дороги Владивостока» приобретали строительные материалы только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам.

Таким образом, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева лично и через своих доверенных лиц взятку в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера, на общую сумму более 75 млн рублей. В свою очередь директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, занимая указанную должность, участвовал в преступной схеме не бескорыстно, а за получаемое от братьев Пушкаревых незаконное денежное вознаграждение.

В общей сложности было перечислено более 1.2 млрд рублей за поставленные строительные материалы. Родственники главы Владивостока получили от «Востокцемента» дивиденды на общую сумму более 500 млн рублей.

Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Андрею Пушкареву предъявлено обвинение в даче взятки и коммерческом подкупе (ч. 5 ст.291, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Напомним, что ранее Андрею Лушникову было также предъявлено обвинение в получении от Пушкаревых коммерческого подкупа, злоупотреблении полномочиями, а также в использовании заведомо подложного документа.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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