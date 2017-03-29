В Приморье мать-кукушку будут судить за рецидив по алиментной статье

На этот раз она не давала деньги не содержание дочери более 5,5 лет

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края на скамью подсудимых скоро сядет женщина, которая не платила алименты на содержние собственной дочери более 5,5 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Материалы дела по статье 157 УК РФ переданы в суд.

По версии следствия, невыплата денежных средств длилась с июня 2011 года. Задолженность превысила полмиллиона рублей.

Необходимо отметить, что в случае осуждения женщины, это будет не первое ее осуждение по алиментной статье: ранее она уже провела год на исправительных работах за то, что не платила алименты на дочь.

С прошлого раза женщина так должных выводов и не сделала, к выплате алиментов не приступила, мер к официальному трудоустройству не приняла. Поэтому в декабре 2016 года ее привлекли к административной ответственности. Выплачивать деньги на содержание ребенка она так и не начала - и в отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело.