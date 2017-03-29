О битве за Москву рассказали владивостокским подросткам

В клубе "Антресоль" встречи проходят несколько раз в месяц

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Подростки Владивостока в клубе «Антресоль» Молодежного ресурсного центра в рамках проекта «История одной войны» продолжают знакомиться с историей Великой Отечественной войны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Очередная патриотическая встреча, посвященная битве за Москву, состоялась 28 марта.

«В результате контрнаступления под Москвой немецкие части были отброшены на сотни километров, – рассказал специалист МРЦ Павел Докучаев. – Таким образом полностью были освобождены от захвата врагов Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. Битва за Москву ясно дала понять немецкому командованию, что надежды на победу не оправдались».

В ходе этой встречи Павел Докучаев также рассказал подросткам о подвигах юной партизанки Зои Космодемьянской, летчика Виктора Талалихина, бойца стрелкового полка Тимофея Лаврищева, героев-панфиловцев и подольских курсантов. Все они вошли в историю Великой Отечественной войны, как пример героизма и стойкости.

«Мы уделяем большое внимание духовно-нравственному воспитанию молодого поколения, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – В клубе "Антресоль" такие встречи проходят несколько раз в месяц. Ребята самостоятельно изучают дополнительную литературу и делятся знаниями со сверстниками, выступая в качестве лекторов».

Для информации:

Молодежный клуб «Антресоль» расположен по адресу: Океанский проспект, 99-76. Телефон для справок: 222-22-94. Расписание мероприятий можно найти в группах МРЦ и клуба «Антресоль» в социальной сети ВКонтакте и в Инстаграм: mrc_vladivostok.