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Общество

Муниципалитеты Приморья дружно нарушают противопожарную безопасность, - прокуратура

Обнаружено 120 нарушений
Фото: uCrazy.ru Фото: uCrazy.ru
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Прокуратура Приморского края обнаружила массу нарушений требований норм безопасности от природных пожаров: зарегистрировано уже 120 таких нарушений в различных муниципалитетах края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. При этом пожароопасный сезон в Приморье только начался, но уже сгорело более 160 гектаров полей и лесов (суммарная площадь 14 природных пожаров). На землях особо охраняемых природных территорий лесные пожары не зарегистрированы.

Угрозе лесных пожаров в крае подвержены более 100 населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях. Поэтому с 14 марта в Приморье введен особый противопожарный режим.

Прокурорское вмешательство в этом году уже потребовалось в связи с отсутствием защитных противопожарных минерализованных полос, зарастанием местности сухой растительностью, а также развалами мусора. Кроме того, среди обнаруженных нарушений закона - и отсутствие условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения для целей пожаротушения.

Так,в марте 2017 года прокуратурой Кировского района было установлено, что не на всей территории населенных пунктов Кировского городского поселения создана защитная противопожарная минерализованная полоса, не удалена сухая растительность. Аналогичные нарушения выявлены в населенных пунктах Крыловского и Руновского сельских поселений. По всем фактам таких нарушений прокурором района внесены представления в адрес глав трех поселений.

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Партизанского, Ханкайского и Красноармейского района, прокурором г. Дальнегорска.

Не остались без внимания надзорного ведомства нарушения закона в сфере обеспечения охраны лесов от пожаров, выявленные в деятельности КГКУ «Приморское лесничество» и его филиалов, а также департамента лесного хозяйства Приморского края.

Так, прокуратура г. Дальнегорска при проверке Кавалеровского филиала КГКУ «Приморское лесничество» установила, что мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду выполнены формально, очистка мест рубок от порубочных остатков в полном объеме не произведена. Кроме этого, должностные лица лесничеств не оценивают полноту выполнения требований, предъявляемых к обеспечению лесопользователей средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. По итогам проверки прокурором района директору Кавалеровского филиала внесено представление об устранении нарушений закона.

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