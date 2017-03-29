Приморец обокрал РЖД на 400 килограммов металла

На станцию нарушитель пролез через брешь в заборе

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В поселке Сибирцево Приморского края 36-летний мужчина украл на железной дороге запчасти для ремонта вагонных тележек общим весом 400 килограммов (25 фрикционных клиньев), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Подозрительный мужчина привлек внимание правоохранительных органов - и не зря: во дворе его дома было обнаружено похищенное.

Как объяснил мужчина, детали он похитил с территории путевой машинной станции, проникнув туда через брешь в заборе.

В настоящий момент проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается сумма ущерба, причиненного РЖД.