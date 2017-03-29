Школьников Владивостока учат юморить

С момента открытия в ней уже прошло множество мероприятий

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Школа «Звезды КВН» для школьников Владивостока продолжает свою работу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службуадминистрации города. С момента открытия в ней уже прошло множество мероприятий по обучению основам и правилам игры в КВН, формированию навыков сценического мастерства и обучению создания сценария выступления, миниатюры и репризы.

Так, за последний месяц школьники посетили лекции и практические занятия по следующим темам:

мозговой штурм – ребят учили придумывать индивидуальные и коллективные репризы;

стилистика команд КВН – школьники узнали в каком стиле играют команды КВН на примере выступлений Высшей лиги, узнали как придумать себе стиль, в чем отличие между классическим и космическим стилем;

сценическая культура - актер театра и кино Виталий Сизоненко рассказал, как относиться к творческому процессу и как нужно себя вести на сцене, указал на типичные ошибки;

актерское мастерство -лучшие кавээнщики Приморской лиги рассказывали про свой опыт, так же на практике разбирали миниатюры ребят и рассказывали как воплощать на сцене те или иные образы;

звуковое сопровождение – лекции о том, как оформить своё выступление музыкально, какие звуки лучше всего использовать, откуда их брать и как подобрать музыку стилю команды.

Напомним, школа «Звезды КВН» открылась 15 февраля благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, Приморской краевой организации "Российский союз молодежи", «Приморского клуба веселых и находчивых» и Дворца детского творчества города Владивостока. В школе занимаются ребята от 12 до 17 лет, она работает на базе муниципального Дворца детского творчества. Занятия для всех бесплатные.