Дмитрий был управляющим в Ростовским отделением Юго-Западного банка

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Председателем Дальневосточного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов, занимавший до настоящего времени должность управляющего Ростовским отделением Юго-Западного банка Сбербанка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Назначение Дмитрия — хороший пример того, как, постоянно совершенствуя свои профессиональные и личные качества, можно вырасти в нашем банке, — отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. — Полученный Дмитрием опыт в должности управляющего обязательно поможет ему на новом посту. Желаю Дмитрию и всей команде Дальневосточного банка успехов!»

Дмитрий Суховерхов окончил Ростовскую государственную экономическую академию году по специальности «Мировая экономика», прошёл обучение по совместной программе Корпоративного университета Сбербанка и London Business School для руководителей высшего звена. До прихода в Сбербанк занимал руководящие должности в МДМ Банке.

В состав Дальневосточного банка Сбербанка входят отделения, работающие в восьми субъектах Российской Федерации: Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе.