Полиция предлагает изменить правила возврата водительских прав

Проект правительственного Постановления размещен для общественного обсуждения

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами» (далее – Правил возврата водительского удостоверения), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Внесение изменений вызваны необходимостью приведения Правил возврата водительского удостоверения в соответствие с КоАП РФ.

В настоящее время противоречие заключается в том, что в соответствии с пунктом 4.1 статьи 32.6 КоАП РФ (порядок исполнения постановления о лишении специального права) по истечении срока лишения специального права за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.3 и главой 12 КоАП РФ, водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), изъятые у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, возвращаются, после уплаты наложенных на него штрафов. В свою очередь, Правила возврата водительского удостоверения не содержат предписаний о необходимости данной уплаты.

Кроме того, за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), лица, лишенные права управления транспортными средствами, не представляют медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителя медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, выданное после прекращения действия права на управление транспортными средствами, в отличие от лиц, лишенных права управления транспортными средствами за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ, не смотря на то, что все указанные преступления связаны с управлением лицом механическим транспортным средством в состоянии опьянения.