Очередное занятие в школе «Управдом» состоится сегодня

Сегодня, 29 марта, в 18:30 в актовом зале администрации города Владивостока (Океанский проспект, 20) состоится занятие муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
На семинаре будут рассмотрены темы:
Проведение двухмесячника по уборке городских и придомовых территорий,
Порядок оформления порубочного талона. Правила вырубки, обрезки и пересадки деревьев и кустарников на придомовых территориях.
Администрация Владивостока приглашает на урок в сфере жилищно-коммунального хозяйства всех желающих горожан. Вход свободный.