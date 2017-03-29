Очередное занятие в школе «Управдом» состоится сегодня

Как провести субботник и оформить порубочный талон?

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 марта, в 18:30 в актовом зале администрации города Владивостока (Океанский проспект, 20) состоится занятие муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На семинаре будут рассмотрены темы:

Проведение двухмесячника по уборке городских и придомовых территорий,

Порядок оформления порубочного талона. Правила вырубки, обрезки и пересадки деревьев и кустарников на придомовых территориях.

Администрация Владивостока приглашает на урок в сфере жилищно-коммунального хозяйства всех желающих горожан. Вход свободный.