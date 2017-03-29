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Общество

Владивостокского пешехода, нарушившего ПДД, доставили в суд

Мужчина оказался закоренелым правонарушителем
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

29 марта в Первомайском районе г. Владивостока нарядом ДПС был остановлен мужчина, нарушивший правила перехода проезжей части. В ходе проверки по базам административных правонарушений установлено, что ранее мужчина был привлечен к административной ответственности в качестве водителя транспортного средства по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности», предусматривающей штрафные санкции в размере 800 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Данное требование нарушитель проигнорировал, забыв о дальнейшей ответственности. В соответствии с действующим законодательством неуплата административного штрафа в срок предусматривает ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ: наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сотрудники полиции доставили мужчину в Судебный участок №15 Первореченского судебного района г. Владивостока. При рассмотрении дела он полностью осознал свою ответственность. Решением судьи пешеход признан виновным в совершении административных правонарушений и ему назначено административное наказание в виде штрафа в двукратном размере. Судья предупредил о том, что при повторном халатном отношении к требованиям законодательства мужчина подвергнется административному аресту на срок 15 суток.

Наезд на пешехода является одним из наиболее часто регистрируемых видов ДТП, на прошедшей неделе он составил более 46% от общего числа автомобильных аварий. Пострадавшие – жители городов: Арсеньев, Владивосток; Артемовского, Находкинского, Уссурийского городских округов, а также Анучинского, Кавалеровского, Михайловского и Чугуевского районов.

Так, с 20 по 26 марта в отношении водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов, составлено 808 административных материалов по ст.12.18 КоАП РФ, предполагающих штрафные санкции в размере 1,5 тыс. рублей. В отношении пешеходов, попытавшихся перейти дорогу в неустановленных местах, составлено 1683 административных материала по ст. 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающей штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, 32 пешехода привлечены к административной ответственности за отсутствие световозвращающих элементов.

Каждое подобное нарушение потенциально могло стать дорожным происшествием и иметь не только финансовые последствия, но травмы, полученные людьми. Со всеми нарушителями, помимо наложенных штрафов, проведена разъяснительная работа.

Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. К наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости оборудованного пешеходного перехода; ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что в законодательстве РФ предусмотрена также ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:

  • к штрафу, в 2 раза превышающему первоначальный штраф;
  • лишению свободы до 15 суток;
  • исправительным общественным работам на время до 50 часов.

    • За прошедшую неделю эти меры административного воздействия испытали на себе 6 пешеходов.

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