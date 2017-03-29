Сильный рубль выгоден российским банкам

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.93 рублей, а евро - 61.81 рубль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Валютный дилер одной из российских организаций заявил, что на укрепление рубля играют российские банки. По его словам, завышая курс рубля, ряд крупных игроков надеются добиться от ЦБ снижения ключевой ставки и, соответственно, возможности для себя привлекать рубли дешевле. Поэтому в ближайшее время доллар, возможно, составит 55 рублей, а евро придет к отметке 59 рублей.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примтеркомбанке за 57.20 рублей, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 56.80 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 62.45 рублей, а продать валюту выгодно в Ум-Банке за 61.68 рубль за один евро.