В Приморье полицейские задержали наркоторговца 15:47, 29 марта В Приморье полицейские задержали наркоторговца
Ночью в Приморье пройдет дождь со снегом 15:21, 29 марта Ночью в Приморье пройдет дождь со снегом
Брошенный Yeruslan портит экологию уже в Славянке; судно снова тонет 15:09, 29 марта Брошенный Yeruslan портит экологию уже в Славянке; судно снова тонет (Фото)
Новостная лента
Март, 29 среда
15:54
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
15:54
РИА VladNews ждет ваших новостей
15:47
В Приморье полицейские задержали наркоторговца
15:42
Председателем Дальневосточного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов
15:36
Сильный рубль выгоден российским банкам
15:34
Продукты в России подешевели - до 20%
15:21
Ночью в Приморье пройдет дождь со снегом
15:09
Брошенный Yeruslan портит экологию уже в Славянке; судно снова тонет Фото
14:56
​Школьники Владивостока вместо каникул решили продолжить учиться Видео
14:37
Во Владивостоке начался долгожданный суд по делу главы "Радиоприбора" Эксклюзив
14:28
В Приморье произошло тяжелое ДТП Фото
14:16
В Приморье задержана крупная партия браконьерского краба
14:02
Житель Владивостока попался на угоне авто у собственной сестры
13:53
Председателем Дальневосточного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов
13:47
Вечер пластики во Владивостоке: "Страницы истории" Видео
13:36
Во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
13:32
Во Владивостоке сгорела легковушка Фото
13:18
В Приморье расследуются сразу 4 дела о "наваре" при переселении людей из ветхого жилья
13:06
Глобальное потепление на 1,5 градуса убьет людей, - ученые
12:57
Жительница Приморья набрала в банке кредитов на чужих людей на полмиллиона
12:46
Владивосток готовится к субботнику Видео
12:36
Организатору фирмы досуга не удалось избежать наказания
12:24
Роскомнадзор заблокировал сайты по продаже липовых документов
12:10
Предолимпийские сборы могут пройти в Приморье
11:58
Энергетики: "Радиоприбор" начал ледниковый период добровольно Эксклюзив
11:47
Футболистам «Луч-Энергии» выплатили последние задолженности по зарплатам Видео
11:38
Поезд едва не сбил человека в Приморье
11:27
Автоледи сбила пенсионера во Владивостоке Эксклюзив
11:14
В Приморье сгорел дом
11:03
В Приморье с опоры контактной сети сорвался мужчина Эксклюзив
10:53
Александр Галушка: Приморье отстает по количеству выданных "дальневосточных гектаров"
10:44
В Приморье зафиксировано 14 возгораний
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4105 (44) от 29 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дед, мы к тебе приедем…
Культура в провале
Узаконить перепланировку стало проще
И шаманы били в бубны
Горожан приглашают сыграть на терменвоксе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Сильный рубль выгоден российским банкам

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.93 рублей, а евро - 61.81 рубль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Валютный дилер одной из российских организаций заявил, что на укрепление рубля играют российские банки. По его словам, завышая курс рубля, ряд крупных игроков надеются добиться от ЦБ снижения ключевой ставки и, соответственно, возможности для себя привлекать рубли дешевле. Поэтому в ближайшее время доллар, возможно, составит 55 рублей, а евро придет к отметке 59 рублей.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примтеркомбанке за 57.20 рублей, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 56.80 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 62.45 рублей, а продать валюту выгодно в Ум-Банке за 61.68 рубль за один евро.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке начался долгожданный суд по делу главы
14:37, 29 марта 2017 Во Владивостоке начался долгожданный суд по делу главы "Радиоприбора"

На скамье подсудимых - бывший гендиректор предприятия

Энергетики:
11:58, 29 марта 2017 Энергетики: "Радиоприбор" начал ледниковый период добровольно

Завод перешел в режим самоограничения поставок теплоэнергии

Приморцы будут работать по новому графику
01:12, 29 марта 2017 Приморцы будут работать по новому графику

Депутаты разработали новый законопроект

Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета
15:47, 28 марта 2017 Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета

Илья Шамратов пробудет под арестом еще три месяца

В Приморье появился вице-губернатор по ЧС
15:08, 28 марта 2017 В Приморье появился вице-губернатор по ЧС

Евгений Вишняков будет отвечать исключительно за эти вопросы

Бывший замглавы Владивостока займется энергетикой и ЖКХ Приморья
14:54, 28 марта 2017 Бывший замглавы Владивостока займется энергетикой и ЖКХ Приморья

Глава региона заявил, что рад привлечению специалиста

В администрации Приморья кадровые перестановки
14:20, 28 марта 2017 В администрации Приморья кадровые перестановки

Определены полномочия нового вице-губернатора