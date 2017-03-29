Пенсия-2017: Средний размер выплаты составит 13 660 рублей

Комментарий ПФР

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В 2017 году средняя страховая пенсия в России составит 13,66 тысячи рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Такие цифры фигурируют в материалах, подготовленных к заседанию правления Пенсионного фонда РФ.

При расчете пенсий на 2017 год в ПФР учитывали индексацию страховых пенсии неработающих пенсионеров на 5,8% (5,4% - февральская индексация, 0,38% - апрельская). В ведомстве отмечают, что сумма в 13,66 тысячи – это около 160% прожиточного минимума пенсионера в РФ.

«Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2017 году увеличиваются на 5,8%. С 1 февраля - на 5,4% и с 1 апреля - на 0,38%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 655 рублей или 159,9% к прожиточному минимуму пенсионера», - сообщил глава ПФР Антон Дроздов, который также добавил, что с учетом единовременной выплаты в 5 тысяч рублей размер пенсии по старости в 2017 году достиг 14 072 рубля.

В ПФР отмечают, что при учете роста размера социальных пенсий, запланированного на апрель, среднегодовой объем социальных пенсий остановится на отметке в 8,7 тысяч рублей. Эта сумма составляет более 102% прожиточного минимума граждан, получающих социальные выплаты. С учетом единовременной выплаты в 5 тысяч рублей среднегодовой размер социальной пенсии в 2017 году составит 9 159 рублей.