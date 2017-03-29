В Приморье полицейские задержали наркоторговца

Информация получена от местного жителя

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Благодаря сообщению жителя Приморья полицейские пресекли деятельность наркосбытчика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. В Артеме возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя.

В Приморье проходит профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», информация о наркоторговле принимается от жителей края. Так сотрудники полиции получили информацию о том, что в доме по улице Целинная 38-летний местный житель продает наркотики. Правоохранители провели проверочную закупку - и информация подтвердилась.

В тайнике дома у задержанного оперативники обнаружили более 5 граммов чистого гашишного масла и 3 грамма смеси табака с маслом конопли.

Возбуждено дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, имеет условную судимость за незаконное хранение наркотиков. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.