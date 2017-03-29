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Россия

Продукты в России подешевели - до 20%

Эксперты приводят кардинально противоположные причины улучшения статистики
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Из-за укрепления рубля в России снизились цены на некоторые продукты питания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. 

«Мы действительно констатируем, что цены на 15-20% товаров на полках наших магазинов в начале этого года были ниже, чем в январе и феврале прошлого года», - отметили представители X5 Retail Group.

Так, к примеру, цены на овощи и фрукты в первые месяцы 2016 года были выше на 4-15% уровня цен, которые установлены на рынке сейчас. Подешевели также сахар, подсолнечное масло, сухофрукты, мясные и рыбные консервы. На некоторые продукты из вышеуказанных категорий цена упала за год на 20%. 

В X5 Retail Group уверены, что снижение цены связано с укреплением рубля. Повлияли на снижение отдельных категорий продукты и некоторые специфические причины. 

Подтвердили снижение цен на продукты и другие крупные ритейлеры. При этом в одной из сетей заявили, что снижение средней цены также связано с тем, что возросли объемы продаж более дешевых товаров. 

Следует отметить, что наиболее высокий рост цен на продукты питания в РФ из-за падения рубля был зафиксирован в 2014 и 2015 годах. По оценкам Росстата, в 2014 году продовольственные товары поднялись в цене на 15,5%, а непродовольственные - на 8%. 

24 марта совет директоров Центробанка России снизил ключевую ставку на 0,25% - до 9,75%. Тогда же глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что уровень инфляции снизится до 4% не позднее июля 2017 года. Согласно последним данным, в феврале 2017 года индекс потребительских цен в годовом выражении составил 4,6%. В ЦБ ожидают, что по итогам года этот показатель будет составлять 4%.

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