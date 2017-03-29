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Ночью в Приморье пройдет дождь со снегом

Погода в регионе в ближайшие несколько дней будет неустойчивой
Фото: kazakh-zerno.kz Фото: kazakh-zerno.kz
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 марта, в Приморье местами возможны небольшие кратковременные осадки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромет. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +5...+11°C.

Вечером к западу Приморья подойдет неглубокий циклон, который будет определять погодные условия в ближайшие сутки. В ночь с 29 на 30 марта в крае пройдут небольшие и умеренные осадки: дождь, местами со снегом. Утром 30 марта на западе Приморья осадки будут прекращаться. Ненастье сместится на восток региона, где осадки сохранятся еще в течение дня. В отдельных районах усилится северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +3…-3°C, на северо-востоке до -9°C. Фон дневных температур - от +5 до +12°C.

В последующие дни в крае сохранится неустойчивый характер погоды. Под влиянием холодной воздушной массы в послеполуденные часы местами возможны кратковременные осадки. Фон ночных температур будет в пределах +1…-6°C, в горных районах до -12°C. Днем воздух будет прогреваться от +4 до +14°C.

Во Владивостоке 29 марта переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C.

Предстоящей ночью в столице края ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +1…+3°C. Днем в четверг погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух прогреется до +7…+10°C.

До конца недели во Владивостоке сохранится погода без существенных осадков. Температурный фон в ночные часы будет в пределах 0…+3°C, днем +6…+9°C.

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