Брошенный Yeruslan портит экологию уже в Славянке; судно снова тонет

Росприроднадзор требует ответа, кто отправил корабль в бухту Нерпа

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Брошенное судно Yeruslan продолжает тонуть уже на новом месте - в бухте Нерпа под Славянкой, куда он был отбуксирован в конце февраля 2017 года из Владивостока. Теперь Yeruslan портит экологию в "Год экологии"-2017 в другой точке Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Необходимо отметить, что Хасанский район Приморского края является курортной зоной региона, популярным местом выдачи "дальневосточных гектаров". Также здесь есть и крупный морской заповедник.

25 марта государственный инспектор Росприроднадзора проверил состояние судна, пришвартованного у причала, с которого из-за затопления, как оказалось, текут льяльные (т.е. с примесью нефтепродуктов) воды - прямо в акватории бухты.

По результатам проверки был составлен протокол, возбуждается административное дело в отношении водопользователя бухты - ООО «Нерпа».

Кроме того, в целях установления всех обстоятельств произошедшего, Росприроднадзором региона оперативно направлены запросы в адрес руководителя ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики», а также руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю со следующими вопросами:

- На каких основаниях осуществляется стоянка судна у причала ООО «Нерпа»;

- Кто в настоящий момент несет ответственность за сохранность судна;

- Какие меры были приняты вышеуказанными уполномоченными организациями для недопущения затопления судна и нанесения вреда окружающей среде;

- Какие меры планируются к принятию в связи с затоплением судна и загрязнением водного объекта нефтесодержащими льяльными водами.