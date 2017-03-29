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Политика и экономика

Во Владивостоке начался долгожданный суд по делу главы "Радиоприбора"

На скамье подсудимых - бывший гендиректор предприятия
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке начался долгожданный судебный процесс по делу о заводе "Радиоприбор". Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщил представитель Первомайского суда города. На данный момент идет заседание. 

Напомним, по причине нездоровья подсудимого - бывшего гендиректора предприятия Михаила Харченко - заседания неоднократно откладывались, начиная с февраля. Адвокаты предоставляли справки из хирургического отделения одной из больниц приморской столицы.

Напомним, бывшему гендиректору завода "Радиоприбор" предъявлено обвинение в невыплате зарплаты работникам и сокрытии денежных средств в крупном размере: предприятие стало одним из крупнейших должников по зарплате в регионе, выплаты задерживались на многие месяцы. Харченко был помещен под домашний арест в начале марта 2016 года, ему было предъявлено обвинение по статьям 145 и 199 УК РФ. Однако отстранение гендиректора от дел не дало огромного эффекта, и завод, который спасали на всех уровнях, вплоть до правительственного, продолжал оставаться в рядах должников. Так, в декабре 2016 года, после массового увольнения сотрудников, завод снова стал центром очередного скандала. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Общая же череда финансовых несчастий началась на "Радиоприборе" в конце 2014 года.

По версии следствия, ущерб от деятельности Михаила Харченко составил 81 миллион рублей. Кроме того, в СКР уверены: руководство предприятия причинило заводу ущерб на сумму минимум 365 миллионов рублей.

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