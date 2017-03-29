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В Приморье произошло тяжелое ДТП

Информации о пострадавших нет
Фото: ivbg.ru Фото: ivbg.ru
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Серьезное столкновение произошло на трассе под поселком Смоляниново Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews. Honda Fit столкнулась с микрогрузовиком. Оба авто получили серьезные механические повреждения, были вызваны эвакуаторы.

Информации о пострадавших пока нет. 

Как отмечают местные жители, на этой дороге на Большой Камень постоянно происходят серьезные аварии, а асфальтовое покрытие требует внимания и капитального ремонта.

Необходимо отметить, что "убитая" в районе Смоляниново автодорога А-188 ведет в сторону новой, четвертой, территории опережающего развития "Нефтехимическая", которая обещает стать мощным экономическим центром, базирующимся на перегонном заводе "Роснефти". Это крупнейший инвестпроект в Дальневосточном федеральном округе.

Фото: Инстаграм

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