В Приморье произошло тяжелое ДТП

Серьезное столкновение произошло на трассе под поселком Смоляниново Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews. Honda Fit столкнулась с микрогрузовиком. Оба авто получили серьезные механические повреждения, были вызваны эвакуаторы.
Информации о пострадавших пока нет.
Как отмечают местные жители, на этой дороге на Большой Камень постоянно происходят серьезные аварии, а асфальтовое покрытие требует внимания и капитального ремонта.
Необходимо отметить, что "убитая" в районе Смоляниново автодорога А-188 ведет в сторону новой, четвертой, территории опережающего развития "Нефтехимическая", которая обещает стать мощным экономическим центром, базирующимся на перегонном заводе "Роснефти". Это крупнейший инвестпроект в Дальневосточном федеральном округе.
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