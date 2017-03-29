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Общество

Председателем Дальневосточного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов

До прихода в банк он занимал руководящие должности в МДМ Банке.
Фото: yasni.ru Фото: yasni.ru
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Председателем Дальневосточного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов, занимавший до настоящего времени должность управляющего Ростовским отделением Юго-Западного банка Сбербанка. 


«Назначение Дмитрия — хороший пример того, как, постоянно совершенствуя свои профессиональные и личные качества, можно вырасти в нашем банке, — отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. — Полученный Дмитрием опыт в должности управляющего обязательно поможет ему на новом посту. Желаю Дмитрию и всей команде Дальневосточного банка успехов!». 

Дмитрий Суховерхов окончил Ростовскую государственную экономическую академию году по специальности «Мировая экономика», прошёл обучение по совместной программе Корпоративного университета Сбербанка и London Business School для руководителей высшего звена. До прихода в Сбербанк занимал руководящие должности в МДМ Банке.


В состав Дальневосточного банка Сбербанка входят отделения, работающие в восьми субъектах Российской Федерации: Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе.

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