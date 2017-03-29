В Приморье задержана крупная партия браконьерского краба

25 ящиков деликатеса перевозил безработный гражданин

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

25 ящиков с крабом обнаружила полиция в грузовике жителя Находки Приморского края. Деликатес мужчина перевозил, не имея разрешительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Инспектор ДПС остановил микроавтобус Nissan Diesel Condor в районе села Екатериновка Партизанского района. В кузове автомашины находились ящики с вареными конечностями краба общим весом 298 килограммов. Безработный, по его словам, 32-летний мужчина вез свой груз из Владивостока в Находку.

За несоблюдение ветеринарно-санитарных правил при перевозке продукции животного происхождения житель Находки будет привлечен к административной ответственности. Согласно «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» его ждет штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Как показывает практика работы инспекторов Россельхознадзора, если морепродукты (в частности краб или креветка) в больших количествах перевозятся частными лицами без сопроводительных документов, а на упаковке нет маркировки, можно утверждать, что они добыты браконьерами в морской акватории юго-восточного побережья Приморского края и направляются по районам Приморья для реализации.

Факт административного правонарушения молодой человек признал сразу. Жаль, что не предусмотрел последствия своих незаконных действий. Продукция не установленного производителя и даты выработки, не соответствующая требованиям нормативных документов, признается законом некачественной и опасной и подлежит утилизации или уничтожению.

Краб был изъят и направлен в комплекс по утилизации биоотходов «Фактор-Приморье». По решению владельца он будет переработан в рыбную муку или сожжен.