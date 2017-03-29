Жительница Приморья набрала в банке кредитов на чужих людей на полмиллиона

Подвела любовь к ювелирным украшениям и собственные кредиты

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Следователями ОМВД по Пожарскому району Приморского края возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Фигурантка - жительница поселка Лучегорск, кредитный специалист банка, которая в декабре 2016 года оформляла и заключала от имени жителей Пожарского района кредиты на крупные суммы.

По версии следствия, женщина пользовалась находящимся в ее распоряжении банковским оборудованием и документами. Она получала кредитные карты, на которые перечислялись денежные средства. В дальнейшем она снимала деньги на личные нужды - например, на покупку ювелирных изделий и погашение задолженности по личным кредитам.

Установлено 3 эпизода преступления. Общая сумма похищенных у банка средств - порядка полумиллиона рублей. Проводится проверка по вероятному совершению женщиной других эпизодов либо аналогичных преступлений.

Ювелирные изделия, купленные подозреваемой, изъяты и арестованы для обеспечения возмещения причиненного потерпевшим ущерба.