Глобальное потепление на 1,5 градуса убьет людей, - ученые

Сначала массовые смерти настигнут жителей Калькутты

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Глобальное потепление на 1,5 градуса убьет людей: оно повлечет ежегодную гибель до 350 миллионов землян уже в середине этого века. В этом уверены сотрудники Ирландского национального университета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Климатологи говорят о том, что обязательство стран, подписавших Парижское соглашение 2015 года, принять меры для ограничения потепления на планете цифрой меньше двух градусов Цельсия - это слишком мало.

Ученые предупреждают: самая опасная ситуация сложится в Лагосе, Нигерия. Его жители к 2050 году будут испытывать тепловой стресс, который в 100 раз сильнее того, что был в 1979 году. Со временем разные города мира начнут накрывать тепловые волны. Первыми начнут гибнуть жители Калькутты и Карачи в Индии и Пакистане. Далее, когда температура воздуха поднимется на четыре градуса, к пострадавшим городам присоединятся Токио и Нью-Йорк.

Кроме того, что будет просто жарко, из-за повышения температуры воздух будет становиться все более влажным. Это вызовет проблемы с теплоотдачей для правильного охлаждения организма. Повышению смертности будет способствовать повышение количества тепловых ударов.

Однако ученые уверены: с массовой гибелью людей из-за глобального потепления можно будет справиться, если задействовать финансовые, политические и социальные ресурсы всех стран мира.