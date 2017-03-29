Организатору фирмы досуга не удалось избежать наказания

В проституцию Во Владивостоке были вовлечены жительницы сел, в том числе и несовершеннолетние

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Женщине-организатору владивостокской фирмы досуга не удалось избежать наказания, назначенного судом за вовлечение в проституцию жительниц Приморья, в том числе и несовершеннолетних, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Приморский краевой суд оставил приговор Первомайского суда Владивостока о лишении ее свободы на 3,5 года без изменений, а жалобу без удовлетворения.

Необходимо отметить, что фирма досуга «Эсмеральда», работавшая с января 2013 года по май 2014 года, была фактически образована шестью женщинами, которые нанимали на работу девушек из деревень и сел региона. Пять женщин получили различные условные сроки, в зависимости от роли каждой из низ (бухгалтер-диспетчер, двое водителей). Четверо фигуранток были знакомы между собой до занятия преступным бизнесом, еще две предоставляли помещения для занятия проституцией.

Секс-работницы проходили тщательный отбор. Их возраст составлял 16-30 лет. Всего за период деятельности преступной группы в проституцию было вовлечено не менее 17 девушек.