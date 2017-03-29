Роскомнадзор заблокировал сайты по продаже липовых документов

Заблокировано 44 страницы

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В Единый реестр на основании судебных решений внесены 44 страницы сайтов, содержащие информацию о продаже поддельных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Эти сайты предлагали получение дипломов и аттестатов без прохождения обучения и сдачи экзамена. Такая информация потворствует совершению коррупционных нарушений и препятствует надлежащему осуществлению деятельности по выдаче образовательных документов на равных условиях и в порядке, установленным законодательством.

Действующим законодательством (статьи 324, 327 Уголовного кодекса РФ) предусмотрена уголовная ответственность за приобретение и сбыт официальных документов и государственных наград, подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а также использование заведомо подложного документа.

Кроме того, статьей 19.23 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу либо сбыт.

В настоящий момент операторами связи ограничивается доступ к указанным страницам сайтов на территории России.