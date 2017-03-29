В Приморье с опоры контактной сети сорвался мужчина

Он выполнял ремонтные работы

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Вечером 27 марта в районе поселка Сибирцево Приморского края 41-летний мужчина упал с опоры контактной сети на железнодорожной станции; материал проверки поступил в дежурную часть линейного отдела на станции Уссурийск. О несчастье, произошедшем с сотрудником РЖД, заявил врач Черниговской центральной больницы, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

- По предварительным данным, это произошло в нерабочее время, - сказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе полиции.

Как стало известно, мужчина выполнял ремонтные работы.