Поезд едва не сбил человека в Приморье

Машинист успел затормозить состав

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Грузовой поезд едва не сбил человека на 67-м километре перегона станций Чернышевка-Тихоречное в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Машинист успел затормозить состав, применив экстренное торможение. Сигнал поступил на пульт диспетчера станции Чернышевка, а оттуда звонок поступил уже сотрудникам линейного пункта полиции на станции Арсеньев.

"При выезде на место пострадавших не обнаружено," говорится в сообщении транспортной полиции.

Поезд после торможения простоял около 10 минут.