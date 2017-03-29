Владивостокская автоледи сбила мужчину

Мужчина направлен на амбулаторное лечение

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ДТП пострадал 55-летний мужчина-пешеход: он попал под колеса автомобиля Toyota Vitz, за рулем которого находилась 30-летняя женщина, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Инцидент произошел в 08:45 в районе дома №86 по улице Некрасовской.

Известно, что Во время движения по территории около этого дома со стороны проспекта Красного Знамени в сторону Народного проспекта женщина наехала на пешехода, двигавшегося навстречу. В результате пострадавший получил травму правой руки. За медицинской помощью он обратился позже. Ему назначено амбулаторное лечение.