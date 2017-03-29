Во Владивостоке в ДТП пострадали двое мужчин и мальчик

За сутки зарегистрировано 68 ДТП

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока во вторник, 28 марта, в трех ДТП пострадали три человека: двое мужчин и 8-летний мальчик, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего же за минувшие сутки в приморской столице произошло 68 различных столкновений транспортных средств, в том числе 40 аварий с материальным ущербом. Участники 13 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в этот день нарушили ПДД 346 раз.

Инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 12 по пьяной езде, 4 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей. Составлено 15 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 46 - по нарушениям правил парковки.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 17 нарушителей скоростного режима. На СВЗТ доставлено 45 автомобилей.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлено 53 протокола. В свою очередь, пешеходы, пересекавшие дороги в неположенных местах, получили на руки от ГИБДД 89 копий протоколов об административных нарушениях.

Водители автобусов пойманы на 8 нарушениях ПДД, а таксисты - на 28.