Мероприятие проходит ежегодно

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Вечер пластики провели в институте искусств в честь дня театра. Ежегодное мероприятие является своеобразным отчетным концертом для студентов актерского ВУЗа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.