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Вечер пластики во Владивостоке: "Страницы истории"

Мероприятие проходит ежегодно
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Вечер пластики провели в институте искусств в честь дня театра. Ежегодное мероприятие является своеобразным отчетным концертом для студентов актерского ВУЗа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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