Зелень с поля в карман. Футболистам «Луч-Энергии» выплатили последние задолженности по зарплатам. Правда, теперь у команды другая насущная проблема - плохое качество домашнего стадиона. Тем временем Спартак-Приморье начал борьбу в серии плей-офф. А вот волейболистки «Приморочки» под конец сезона вышли в тройку лидеров чемпионата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Футболистам «Луч-Энергии» выплатили последние задолженности по зарплатам
Новости спортаВладивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
16:34, 28 марта 2017 Юные футболисты стран АТР встретились во Владивостоке
Международный опыт
14:36, 28 марта 2017 Владивостокцы могут избежать боевой службы
Армии есть альтернатива
13:43, 28 марта 2017 В коррекционной школе-интернате потушили пожар
На сигнал тревоги вовремя среагировали ученики и педагоги
18:37, 27 марта 2017 Подводный робот появился во Владивостоке
Инженеры победили в чемпионате Singapore Challenge
17:39, 27 марта 2017 Студенты Дальнего Востока встретились на чемпионате АССК России
Чемпионат идет весь учебный год
16:34, 27 марта 2017 Алине Настевич из Приморья все еще нужна помощь
Необходимо собрать 208 тыс рублей
15:21, 27 марта 2017 Из приморской колонии - в Китай
Осужденные поделились уникальным опытом