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Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Зелень с поля в карман. Футболистам «Луч-Энергии» выплатили последние задолженности по зарплатам. Правда, теперь у команды другая насущная проблема - плохое качество домашнего стадиона. Тем временем Спартак-Приморье начал борьбу в серии плей-офф. А вот волейболистки «Приморочки» под конец сезона вышли в тройку лидеров чемпионата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.