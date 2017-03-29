В Приморье сгорел дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу Артёмовского городского округа поступило сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Звонивший по телефону рассказал о том, что в посёлке Угловое на улице Сахалинская горит дом.

Незамедлительно по сигналу тревоги прибыли огнеборцы и приступили к тушению здания. На пожаре были задействованы 12 человек личного состава и 2 единицы техники. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение применить звено газодымозащитной службы.

Через 8 минут пожар на общей площади 40 кв. м был локализован. В результате происшествия никто не пострадал.