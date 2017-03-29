«Мыслю. Свободно»: Пространство логики и науки

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Школьники Владивостока вместо каникул решили продолжить учиться: некоторые из ребят уже второй день проходят занятия по новой образовательной программе научного центра морской биологии ДВО РАН (ранее – Института биологии и моря). Ученики средних и старших классов знакомятся с клетками ДНК, изучают цитологию, исследуют криоконсервацию и не только, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.