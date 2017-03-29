Школьники Владивостока вместо каникул решили продолжить учиться: некоторые из ребят уже второй день проходят занятия по новой образовательной программе научного центра морской биологии ДВО РАН (ранее – Института биологии и моря). Ученики средних и старших классов знакомятся с клетками ДНК, изучают цитологию, исследуют криоконсервацию и не только, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Школьники Владивостока вместо каникул решили продолжить учиться
«Мыслю. Свободно»: Пространство логики и наукиВладивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.
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