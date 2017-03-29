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Спорт

Предолимпийские сборы могут пройти в Приморье

Практически все спортивные объекты готовы принять олимпийцев
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Ряд спортивных федераций России собираются провести сборы перед зимними Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году и летней Олимпиадой – 2020 в японском Токио, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. 

Руководители спортивных федераций осмотрели ряд объектов в Приморье, на базе которых планируется провести сборы. В марте край посетили представители Олимпийского комитета России, которые осмотрели спорткомплексы “Фетисов Арена”, “Полюс” и строящийся спортивный комплекс в районе Змеинка во Владивостоке – остались довольны. Ознакомились и с условиями размещения на кампусе ДВФУ.

Руководители федераций летних видов спорта также заинтересованы провести тренировочные сборы в Приморье. Так, в крае готовы заниматься спортсмены, занимающиеся боксом, академической греблей, греблей на байдарках и каноэ, бадминтоном, парусным спортом. Для тренировок академических гребцов больше всего подходит бухта Новик на острове Русский, для боксеров – спорткомплекс «Олимпиец», для федерации гребли на байдарках и каноэ – спортивная база в поселке Лозовый Партизанского района.

Практически все спортивные объекты готовы принять олимпийцев, решается вопрос с реконструкцией гребной базы в Лозовом – готовится необходимая проектно-сметная документация.

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