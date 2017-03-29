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Общество

Почти 4 тысячи квартир во Владивостоке могут отключить от горячей воды через 20 дней

Энергетики пока дают последний шанс
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

АО «Дальневосточная генерирующая компания» и УК Первореченского района начали совместную акцию по уведомлению должников за услуги ЖКХ о предстоящем отключении от горячего водоснабжения. В марте уведомления получат 3,9 тысячи абонентов-должников энергокомпании, которые задолжали за тепло и горячую воду в сумме почти 196 миллионов рублей, а управляющей компании за услуги содержания и текущего ремонта жилья – более 103 миллионов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АО «ДГК».

Активное сотрудничество энергетиков и управляющих компаний Владивостока начато в связи с нововведениями в законодательстве (Постановление Правительства РФ № 354 с изменениями от 1 января 2017 г.). Так, с 2017 года полномочия по ограничению водоснабжения у должника переданы управляющим организациям. И если раньше отключению горячего водоснабжения предшествовала большая уведомительная работа, то теперь процедура существенно упростилась: после 20 дней со дня доставки первого - и единственного - уведомления УК вправе отключить должника от ГВС.

Все должники, которые попадают под угрозу отключения, не платили за ЖХК более 2 месяцев. Теперь у них есть только 20 дней для того, чтобы отплатить долги или заключить соглашение о реструктуризации долга. В случае игнорирования предупреждения УК приступит к процедуре отключения горячей воды, а неплательщикам будет предъявлен иск о взыскании долга в судебном порядке. Помимо основной суммы долга собственникам квартир будут предъявлены требования по штрафным санкциям, а также судебные издержки (государственная пошлина и другие расходы по взысканию долга в судебном порядке).

Приостановят для должников и выплату субсидий и льгот, а в банки будет направлена информация о необходимости ограничения в предоставлении займов. Также руководство филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» и УК «Первореченского района» совместно с администрацией Владивостока рассматривают вопрос о возможности расторжения договора социального найма для не приватизированного жилья и выселения из занимаемых жилых помещений абонентов, имеющих задолженность за тепло, содержание и ремонт.

«Сегодня общий долг приморцев перед «ДГК» приближается к критической отметке в два миллиарда рублей. Эти средства необходимы для проведения ремонтной кампании, закупки топлива, обеспечения надежной работы энергообъектов, которые вырабатывают электроэнергию и тепло. Поэтому мы вынуждены прибегать ко всем законным мерам воздействия на должников, и уведомления – это последняя попытка наладить конструктивный диалог. Тем более, что мы всегда идем навстречу своим потребителям, и предлагаем заключить соглашение о реструктуризации, которое позволит гасить долг частями, а также защитит от начисления пеней и судебных разбирательств», - рассказал начальник владивостокского отделения теплосбыта филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Владимир Матвиец.

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру (или договором социального найма), в абонентские отделы филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»:

Владивосток:

Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, д.101 «а». Часы приема: понедельник-пятница с 9.30 до 18:30, суббота с 10:00 до 13:00.

Абонентские отделы: ул. Посьетская, д.40, ул. Черемуховая, д.7, ул. Нахимова, д.1, ул. Лермонтова, д.77 (пос. Трудовое), ул. Экипажная, д.107 (о. Русский). Часы приема: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Для заключения договора о реструктуризации с долга с УК Первореченского района необходимо обратиться по адресу: Тухачевского, 28, тел. 237-85-03.

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