За вонь и сырость в квартирах ответит директор управляющей компании из Приморья

Женщина оштрафована на 102 тысячи рублей

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Директор управляющей компании Ханкайского района Приморского края ответит за неисполнение жилищного законодательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В ходе внеплановой выездной проверки были выявлены факты ненадлежащего обслуживания многоквартирных домов: подвалы нескольких домов домов села Камень-Рыболов подтоплены канализационными стоками, из-за чего в подъездах и квартирах повышенная влажность и неприятный запах.

Управляющая компания предписания о проведении ремонта система канализации не исполнила. На основании обращения в суд государственной жилищной инспекции Приморского края директор ООО “Водоканал” признана виновной в нарушении жилищного законодательства и оштрафована на 102 тысячи рублей.