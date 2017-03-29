Жителям Владивостока предложили занимательную игру: с помощью социальных сетей озеленить свой дворик, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивосток готовится к субботнику
Поиграй в "Зелёный дворик"Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.
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