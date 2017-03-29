В Приморье зафиксировано 14 возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 14 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 136 человек личного состава и 33 единицы техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра выявлено 10 термоточек в 7-ми муниципальных образованиях: 2 – в Дальнереченском муниципальном районе, 1 – в Кавалеровском муниципальном районе, 1 – в Лесозаводском городском округе, 2 – в Пограничном муниципальном районе, 1 – в Пожарском муниципальном районе, 2 – в Спасском муниципальном районе, 1 –в Черниговском муниципальном районе. Проверяются.