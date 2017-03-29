Пожарные Приморья потушили баню

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Глубокой ночью на пульт пожарной охраны города Дальнегорск поступило сообщение о возгорании в бане, расположенной на улице Берзенская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На место происшествия подоспели пожарные бригады и принялись тушить горящее строение. В ходе проведённой разведки было установлено, что горит крыша деревянной бани. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Угрозы соседним объектам пожар не представил.

Тушили пожар 5 огнеборцев и 2 единицы техники.