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Актуальный комментарий

Александр Галушка: Приморье отстает по количеству выданных "дальневосточных гектаров"

Регион опередили Хабаровский край и Сахалин
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Приморье заняло третье место по количеству выданных "дальневосточных гектаров": здесь гражданам выдали 1 400 земельных участков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. На первом месте в рейтинге Хабаровский край, где выдано 2 250 участков, а на втором - Сахалинская область, где в пользование предоставлено 1 887 участков.

Эти данные привел глава Минвостокразвития Александр Галушка в Хабаровске на совещании «О мерах по устранению существующего разрыва между количеством поданных заявок и выданных земельных участков в рамках проекта "дальневосточный гектар"». Он отметил, что выдала земли в рамказ данной госпрограммы оказалась далека от идеала:

«Реализация третьего этапа данного проекта выявила ряд проблемных вопросов, а также поставила на передний план очевидные приоритеты, - сказал Галушка. - Во-первых, нам необходимо максимально сократить разрыв между количеством поданных заявок и количеством предоставленных земельных участков».

По состоянию на 27 марта, всего было подано 77,5 тысяч заявлений на получение «дальневосточного» гектара, 8,5 тысяч земельных участков отдано в пользование гражданам. Около пятидесяти процентов заявок поступило на третьем этапе программы. 

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