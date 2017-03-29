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Россия

Путин подписал закон о переписи населения онлайн

Это станет одним из методов демографического исследования
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать опрос по интернету в качестве одного из способов проведения всероссийской переписи населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Ранее закон был принят Госдумой и одобрен СовФедом.

Документом также вводится микроперепись населения, под которой понимается выборочное статистическое наблюдение в период между всероссийскими переписями на основе выборки не менее 5% населения.

Это позволит повысить достоверность и полноту итогов переписи, которые служат информационной основой для демографической и социальной политики государства, отмечается в сопроводительных документах к закону.

Предусматривается утверждение федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение переписи, порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению правительства России - формы бланков электронных переписных листов.

Ранее сообщалось, что следующая Всероссийская перепись населения России пройдет в 2020 году.

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