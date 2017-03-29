Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 марта

Сегодня, 29 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
100-летия Владивостока пр-кт.141, 143,
Белинского ул.2, 6,
Буреинская ул.11, 13, 15, 5,
Вторая ул.14, 16, 18, 21, 23А, 35, 39, 41, 43, 45, 43А,
Гульбиновича ул.17, 19, 19А, 21, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 8/1, 8/2, 8А,
Давыдова ул.28Б, 28В,
Калинина ул.107, 109, 11, 12, 2, 281, 3, 6, 82, 9, 4,
Курильская ул.1,
Лаптева ул.1, 10, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Ломаная ул.17, 19, 21, 23, 27, 33, 43, 37, 35,
Луговая ул.21,
Могилевская ул.1, 3,
Новоивановская ул.3,
Охотская ул.1, 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 6, 6А, 8Д, 242, 240, 224, 6Г, 2Д, 6Б, 3Б, 12В, 214Б, 2А, 2Б, 2В, 25, 4А, 44, 46, 101,3А,3Д, 88, 71, 15, 18 стр.1, 3А стр.1,2В стр.1, 8Г, 16 стр.2,89, 51А, 43Д, 24, 60, 67, 2Ж, 46А, 42В, 16 стр.1, 36В, 84, 1В, 241, 45А, 53, 35, 48, 38, 8В,
Пржевальского ул.10, 13, 15, 17А, 27, 28, 29, 32, 36, 7, 9,
Родниковый пер.17, 21,
Снеговая ул.15, 19,
Таежная ул.12, 12А, 16, 16А, 20, 26, 28, 30, 30А,
Черемуховая ул.4А,
Дежнева ул.8, 15, 13, 1А, 3, 7, 9
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.