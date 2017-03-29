Во Владивостоке сегодня облачно, +7 °C

В крае небольшие осадки

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 марта, погоду в Приморье определяет неглубокий циклон. В крае местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +3...+15 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +5...+7 °C.



В Уссурийске переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, в конце дня до сильного. Температура воздуха +7...+9 °C.



В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура +9...+11 °C.