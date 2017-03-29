С помощью активированного угля можно ухаживать за кожей, - ученые

Препарат должен находиться у каждого в аптечке

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, что активированный уголь можно использовать в разных целях. Кроме традиционной очистки организма от токсинов, этот сорбент способен качественно отбелить зубы. А теперь оказалось, что с его помощью можно также ухаживать за кожей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Активированный уголь не теряет своей популярности даже с появлением современных сорбентов, таких, как белый уголь, не оставляющий следов на зубах и языке после приема. Многих привлекает копеечная цена традиционного препарата. К тому же, как оказалось, он должен находиться в каждой аптечке, особенно у тех, кто следит за своей красотой.



Специалисты определили, что активированный уголь отлично очищает кожу и борется с различными ее проблемами, например, прыщами. Эксперты советуют добавлять в косметическую маску измельченный активированный уголь (или его более дорогой аналог).



Как вариант, можно попробовать маску на основе сорбента, крема и желатина. Специалисты уверены, что результат порадует даже самую требовательную женщину. Эта маска проста в приготовлении и не требует больших финансовых затрат. А рецепт без труда можно найти в Сети.