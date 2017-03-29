27-летний мужчина изнасиловал внучку-шестиклассницу своей сожительницы

С заявлением в полицию обратилась мама девочки

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В отделение полиции Москвы обратилась женщина с заявлением об изнасилование ее дочери: женщина заявила, что девочку изнасиловал 27-летний сожитель ее матери, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Известно, что девочка гостила у бабушки в тот день, когда все произошло. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления, который к тому же оказался ранее судим за убийство.

В настоящий момент мужчина задержан, в отношении него возбужденно уголовное дело. Все обстоятельства данного происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.