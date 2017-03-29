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В России число госпитализированных с симптомами гриппа выросло на 14%‍

Учебные заведения закрыты на карантин
Фото: og.ru Фото: og.ru
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России продолжает расти, за минувшую неделю количество госпитализированных в медучреждения в результате болезней увеличилось на 14%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


«Если на предыдущей неделе доля вирусов гриппа B составляла 75 процентов, то на этой неделе это уже 86,5 процента», - информирует Попова.

В основном болеют дети до 14 лет.

Сообщается, что число охваченных гриппом регионов России выросло до восьми. В основном высокий уровень заболеваемости в России остается повышенным за счет детей. Среди детей дошкольного возраста от трех до шести лет эпидемический порог превышен в десяти субъектах Российской Федерации, а среди школьников от семи до 14 лет – в 12 субъектах. Как отметила Попова, наибольшие показатели заболеваемости зафиксированы среди школьников в Калмыкии и Кемеровской области.

Из-за вспышек заболеваемости полностью закрыты на карантин 17 школ и 47 детских садов.

Глава надзорного ведомства также отметила, что все необходимые профилактические мероприятия продолжатся, ситуация будет оставаться сложной еще как минимум две недели.

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